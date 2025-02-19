Запевнення Рубіо щодо санкцій можуть стати полегшенням для європейських союзників.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

Як пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела, Рубіо в телефонній розмові запевнив своїх європейських колег, що санкції не будуть зняті раніше.

Видання зазначає, що багато санкцій США було запроваджено в партнерстві з європейськими союзниками. Тому можливе рішення США про дострокове зняття обмежень завдало б серйозного удару по зусиллях Європи позбавити Путіна грошей, необхідних йому для фінансування війни.

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"Запевнення Рубіо щодо санкцій можуть стати полегшенням для європейських союзників, які побоювалися, що США пом'якшать паралізуючі фінансові санкції, які адміністрація Байдена наклала на Росію за її вторгнення", - пише Bloomberg.

Водночас у звіті Держдепартаменту про телефонну розмову Рубіо з європейськими союзниками санкції не згадувалися, але йшлося про те, що країни "погодилися залишатися в тісному контакті, для роботи над досягненням міцного припинення конфлікту в Україні".

РФ і США провели переговори

Рубіо після переговорів із російською делегацією в Ер-Ріяді заявив, що Заходу доведеться скасувати деякі економічні санкції проти Росії заради врегулювання війни в Україні.

Російські чиновники також оптимістично оцінили результати переговорів зі США. Так, Помічник Путіна Юрій Ушаков також сказав, що переговори делегацій Росії і США відбулися непогано, і Росія і США "домовилися враховувати інтереси один одного". За його словами, "була серйозна розмова з усіх питань".

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