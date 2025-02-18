Зазначимо, що його не було в Саудівській Аравії, де відбулася зустріч російської та американської делегацій.

Сполучені Штати Америки визначилися зі своїм представником до переговорної групи з Україною та РФ. Ним буде спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Про це повідомив помічник російського диктатора Володимира Путіна та член російської делегації Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ. Зазначимо, що Кіта Келлога не було в Саудівській Аравії, де відбулася зустріч російської та американської делегацій.

Ушаков уточнив, що Келлог буде вести переговори з мирного врегулювання саме з Україною та Європою. Для діалогу з Москвою Вашингтон обере іншого представника.

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18 лютого спецпредставник Трампа з питань України та Росії має вирушити до Києва, пише Reuters. Сам Келлог говорив, що приїде до України в середу, 19 лютого. Його візит триватиме три дні.

Переговори США і Росії в Саудівській Аравії

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася зустріч російської та американської делегацій. Від Росії там були очільник МЗС Сергій Лавров, помічник правителя РФ Юрій Ушаков, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. США ж представляли очільник Держдепу Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц та спецпредставник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Держсекретар Рубіо повідомив, що США і Росія погодили чотири принципи за підсумками переговорів щодо України. За його словами, йдеться про відновлення нормального функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві, призначення високопоставленої переговорної групи для роботи над завершенням війни в Україні, початок обговорень про можливу геополітичну та економічну співпрацю після закінчення війни в Україні та продовження активної участі в процесі переговорів.

Також Рубіо натякнув, що з Росії можуть зняти санкції. Крім того, він не виключає, що Євросоюзу доведеться теж сісти за стіл переговорів.

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