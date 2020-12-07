Обмежувальні заходи запроваджуватимуть за геноцид, злочини проти людства та інші серйозні порушення або утиски прав людини.

В Європейському Союзі уточнили, за які порушення прав людини застосовуватимуть глобальний режим санкцій.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

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«Сьогодні Рада ЄС схвалила рішення і регламент започаткування глобального режиму санкцій за порушення прав людини. Вперше ЄС озброює себе рамковим механізмом, котрий дозволить переслідувати осіб, компанії та органи влади, в тому числі державних і недержавних суб'єктів, відповідальних, причетних або пов'язаних з серйозними порушеннями й зловживаннями правами людини в усьому світі, незалежно від того, де вони сталися», - йдеться у заяві.

Відповідні обмежувальні заходи передбачатимуть заборону на в'їзд та замороження активів. Також фізичним і юридичним особам в ЄС заборонять надавати фінансові послуги тим, хто потрапить під санкції.

Санкції застосовуватимуть за такі діяння, як:

геноцид,

злочини проти людства та інших серйозних порушень або утисків прав людини (катування, рабство, позасудові вбивства, свавільні арешти або ув'язнення).

Також можуть застосувати санкції у тому випадку, якщо порушення прав людини й утиски будуть систематичними або викликати серйозну стурбованість.

Санкційний список буде створюватися, оновлюватися або змінюватися на основі пропозицій країн-членів ЄС або високого представника ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко