Заплановане фінансування України в рамках середньострокового фінансового пакету включає пільгові кредити на суму 33 мільярди євро.

Прийшов час для прийняття жорстких рішень в області витрат, - з такою заявою на саміті в Брюсселі виступив Олаф Шольц. Знайти гроші для України є непростим завданням, враховуючи що Роберт Фіцо приєднався до Віктора Орбана з Угорщини і вони разом виступають проти виділення коштів для України, пише Bloomberg.

"Угорщина не може і не хоче нести тягар подальшої фінансової підтримки України. Я не бачу сенсу відправляти в Україну гроші, які угорські платники податків заплатили в угорський бюджет", - сказав Орбан.

У свою чергу Макрон, і Олександр де Кроо з Бельгії також закликали ЄС бюджетної дисципліни: "Ми повинні продовжувати надавати фінансову підтримку Україні, але в певний момент європейським інститутам доведеться поглянути на свої власні цифри".

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Держави-члени ЄС відчувають фінансовий тиск після додаткових витрат, необхідних для боротьби з пандемією і наслідками російської війни в Україні, включаючи енергетичну кризу і зростання інфляції. Наступного року їм також загрожує повторне введення бюджетних правил ЄС, що означатиме посилення контролю над витратами.

Заплановане фінансування України в рамках середньострокового фінансового пакету включає пільгові кредити на суму 33 мільярди євро. Під час саміту кілька лідерів підтвердили свою підтримку України на тлі побоювань, що тривалість вторгнення і війна між Ізраїлем і Хамасом можуть вплинути на підтримку Києва.

Гроші для України від ЄС

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Про це пише Politico з посиланням на дипломата, знайомого з ходом обговорень

Так, за словами джерела, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

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