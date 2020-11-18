У Москви був шанс почати експортувати ще щось, окрім нафти, горілки й зброї, але націоналістична зарозумілість все зіпсувала.

Володимир Путін знову стримує розвиток Росії. Препарат Sputnik V був проголошений першою в світі вакциною від коронавірусу. Але тепер з'явилися проблеми, яких можна було б уникнути за допомогою ретельних досліджень й відмови від манії величі.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt, нагадуючи про приказку: "В Росії можна тільки вірити". І сьогодні вона актуальна, як ніколи.

"Адже там, де пандемія перетворює лікарні в цілих регіонах в морги, а мертвих складають під пластиковими навісами, людям не лишається нічого, окрім віри", - йдеться в статті.

Читайте такожАмерикансько-німецькі розробники COVID-вакцини заявили про ще більшу її ефективність - до 95%Але в часи поширення фото і відео через Instagram і Twitter правду не можна заховати під рядном. Все свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін гучно наобіцяв те, що він не може виконати. Він став першим лідером у світі, який затвердив не досліджену до кінця вакцину від коронавірусу. І пообіцяв, що скоро всі отримають щеплення.

Але тепер виявилося, що для виробництва доз не вистачає виробничих потужностей. А лікарі, які прийняли вакцину з політично амбітною назвою Sputnik V, тепер зворіть на COVID-19. Самої тільки віри в Росію і її науку не достатньо.

Було б значно корисніше, якби розробники у Москві нарешті прозоро опублікували результати своїх досліджень. Лише після цього скептично налаштовані росіяни захотіли б зробити собі щеплення. А у світі потенційно міг би з'явитися інтерес до виробництва російської вакцини.

Читайте такожAssociated Press: У світі все ще є країни без коронавірусу, де вони?Для Росії це був би великий шанс. На відміну від вакцини від BioNTech/Pfizer, російську розробку, названу на честь першого космічного супутника, не потрібно охолоджувати до 70 градусів нижче нуля за Цельсієм. А отже її було б легше продавати. У Росії б з'явився шанс почати експортувати ще щось окрім нафти, газу, вугілля, зброї й горілки. Але Путін знову заважає розвитку своєї країни через політичну манію величі й націоналістичну зарозумілість.

Вакцина Росії від коронавірусу: що про неї відомо?

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, "протестували" на доньці Путіна. Але у міжнародної спільноти вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19.

Видання Science зауважило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифікату, виданого російським міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Тим часом, у ВООЗ підрахували, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти коронавірусу. Вийшло, що на це доведеться витратити 100 мільярдів доларів. Але експерти зауважують, що це ще порівняно не дорого.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань