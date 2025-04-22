Ватикан оголосив дату похорону Папи Римського Франциска. Згідно повідомлення, Франциска поховають у суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).
Як повідомив Reuters, до похорону його тіло лежатиме в соборі Святого Петра для публічного прощання.
Про намір приїхати до Ватикану попрощатися з Папою Римським уже заявили багато світових лідерів: серед них - президент Франції Еммануель Макрон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилії Лула да Сільва і президент Аргентини - батьківщини Франциска - Хав'єр Мілеї.
Нагадаємо, перед цим Ватикан оприлюднив перші знімки покійного Франциска. На знімках видно, що його тіло лежить у простій відкритій труні. Поруч із тілом стоять швейцарські гвардійці та вище духовенство.
Смерть Папи Римського
Франциск помер вранці 21 квітня. Йому було 88 років. Святий престол він посідав з 2013 року.
Останнім часом Франциск часто хворів, а особливо його підкосила пневмонія, на яку він захворів у лютому. Відтоді стан його здоров'я серйозно погіршився. З Ватикану навіть надходили повідомлення, що Папа Римський змушений заново вчитися говорити після тривалої пневмонії.
23 березня він вперше з'явився на публіці після тривалої хвороби, щоб благословити віруючих. Тоді ж у Ватикані повідомили, що стан Папи в тому, що стосується дихання, рухів і мови, дещо покращився.
Нагадаємо, у віці 21 року Франциску видалили частину легені. Відтоді він став більш уразливим перед інфекційними хворобами.