Він привітав парафіян і помахав їм рукою.

Папа Римський Франциск постав перед парафіянами на площі Святого Петра у Ватикані після п'яти тижнів у лікарні, де він лікувався від двосторонньої пневмонії.

Як пише Бі-бі-сі, Франциск ненадовго з'явився на сцені в інвалідному кріслі, з дихальною трубкою під носом. "Вітаю вас. Всім гарної неділі, велике спасибі", - сказав він, помахавши рукою присутнім.

Хвороба Папи Римського

88-річного понтифіка виписали з лікарні 23 березня, і тоді він уперше з'явився на публіці, щоб благословити вірян. У п'ятницю Ватикан повідомив про поліпшення стану здоров'я Франциска. Там деталізували, що стан Папи в тому, що стосується дихання, рухів і мови, дещо покращився.

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Поклали Папу в лікарню 14 лютого після того, як протягом кількох днів у нього були труднощі з диханням. Спочатку його лікували від бронхіту, а потім діагностували пневмонію. Під час лікування двічі виникала небезпека для Франциска життя, але все обійшлося.

Нагадаємо, у віці 21 року йому видалили частину легені.

Франциск обіймає святий престол уже 12 років, хоча більшість Пап правили довічно, продовжуючи виконувати свої обов'язки до смерті.

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