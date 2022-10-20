За словами Євгена Корнійчука, потужність виробництва військово-промислового комплексу цієї країни не передбачає великого експорту.

Важливість військової підтримки Ізраїлю переоцінена, вона не призведе до значної допомоги Україні.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я думаю, що ми переоцінюємо важливість ізраїльської військової підтримки, тому що країна маленька, розміром з Київську область, і потужності їхнього виробництва не передбачають великого експорту", - розповів він. Відео дня

На його думку, очікувати, що зміна позиції Ізраїлю призведе до негайної великої допомоги Україні, не варто.

"Їхній ринок дуже сильно переоцінений нами", - підкреслив Корнійчук.

За його словами, наразі в Ізраїлі триває передвиборча кампанія, котра впливає на заяви міністрів. "Більшість населення Ізраїлю нас підтримує, але це, на жаль, прямо не впливає на дії політиків. Тож позиції міністрів відрізняються", - заявив Корнійчук.

Український дипломат також висловив сподівання, що після виборів і створення нового уряду Ізраїль активізує допомогу нашій державі, у тому числі надасть ті системи озброєння, які Україні потрібні.

"Я не можу сказати, що Ізраїль нічого не робить з точки зору співпраці у сфері безпеки. Питання військово-технічної співпраці є найчутливішим, але я переконаний, що воно буде вирішуватися після формування нового уряду", – зазначив Корнійчук.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль відмовлявся надавати будь-яке військове озброєння Україні через побоювання, що це може негативно вплинути на механізм вирішення конфлікту, який Ізраїль і Росія мають щодо Сирії, щоб уникнути будь-якого небажаного сценарію.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц раніше підтвердив, що Єрусалим стежить за втягуванням Ірану у війну в Україні, попри заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США і союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.

Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує відносини країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 23 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловився проти ідеї надання Україні зброї. Він вважає, що зброя, передана Україні, може опинитися в руках Ірану.

Міністр оборони цієї країни Бенні Ганц заявив, що Ізраїль запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози. Але через те, що Ганц назвав "обмеженнями" і "різноманітністю оперативних міркувань", він наголосив, що Ізраїль не поставлятиме Україні жодних систем озброєння.

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