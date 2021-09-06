Рішення про заборону стрільби прийнято після недавнього інциденту з масовою загибеллю людей.

"Талібан" заборонив своїм бійцям влаштовувати святкову стрілянину в повітря через масову загибель своїх же громадян.

Про заборону повідомив в Twitter представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

"Всі військові посадові особи в Кабулі і провінціях, командири бригад... отримали вказівку негайно заарештовувати і обеззброювати тих осіб, які були викриті у стрільбі в повітря", - йдеться в повідомленні.

Порушників також арештовуватимуть.

Рішення про заборону стрільби в повітря прийняла Комісія з військових питань "Ісламського емірату Афганістан" після недавнього інциденту з масовою загибеллю людей.

За даними ЗМІ, через безладну стрілянину, яку влаштували в Кабулі бойовики Талібану на честь захоплення частини провінції Панджшер, загинули не менше 17 осіб і понад 40 отримали поранення.

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Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Лідер антиталібської коаліції Ахмад Масуд відкинув ультиматум ісламістів, які зажадали протягом чотирьох годин передати їм контроль над провінцією Панджшер. Зараз в Панджшері йдуть бойові дії.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерського лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний "Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" у 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Денис Прядко