Мер міста поки не прийняв відставки Поттер.

Начальник поліції та офіцер, яка випадково застрелила 20-річного Даунта Райта у штаті Міннесота, подали у відставку.

Читайте такожУ Китаї запустили гарячу лінію для доносів за критику компартії в мережіПро це заявив мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліот, передає REUTERS.

Члени міської ради виступили за відсторонення як начальника Тіма Геннона, так і 26-річної Кім Поттер.

"Я сподіваюся, це принесе спокій громаді", - сказав Елліотт, додавши, що він ще не прийняв відставки Поттер, залишивши можливість її звільнення.

Родичі Райта розповідають, що той був добрим, любив баскетбол і працював на багатьох роботах, щоб утримувати свого дворічного сина.

Що цьому передувало

Даунта Райта зупинили за можливе порушення правил дорожнього руху; він був застрелений після короткої перепалки з офіцерами. 26-річний коп помилково вийняв зброю замість електрошокера.

Це одразу ж спровокувало вуличні протести, що супроводжувалися пограбуваннями крамниць місцевого ТЦ.

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Автор: Людмила Жерновська