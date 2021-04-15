Співробітники імміграційно-прикордонної служби Португалії побили до смерті українця в аеропорту Лісабона в 2020 році.

Португалія ліквідує Службу у справах іноземців та кордонів (SEF) після скандалу з убивством українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона у березні 2020 року.

В уряді Португалії оголосили, що функції SEF розділять між іншими правоохоронними органами, повідомляє НВ із посиланням на Reuters.

Разом з цим планується створити новий адміністративний орган - Службу у справах іноземців та притулку (SEA), який буде займатися підтримкою іммігрантів і біженців в Португалії.

В уряді заявили, що Португалія "прийняла політику позитивного ставлення до прибуття мігрантів", тому потрібно змінити підхід державних служб до проблеми міграції, і перейти до більш гуманного і менш бюрократичного підходу.

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Чинні співробітники SEF зможуть перейти в SEA або один із правоохоронних підрозділів.

Своєю чергою, профспілка працівників SEF назвала план ліквідації їх відомства політично мотивованим.

Групи із захисту інтересів мігрантів також розкритикували ініціативу уряду. Вони звинуватили правоохоронні органи, в тому числі поліцію держбезпеки (PSP), під контролем якого буде знаходитися аеропорт Лісабона, у расистських зловживаннях і агресії.

Вбивство українця в аеропорту Лісабона

У березні стало відомо, що поліція розслідує смерть 40-річного українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона. Спочатку повідомлялося, що він помер від приступу епілепсії.

Пізніше португальські ЗМІ повідомили про можливу насильницьку смерть. За підозрою у вбивстві Гоменюка заарештували трьох офіцерів іміграційно-прикордонної служби.

У поліції заявили, що ймовірний злочин був вчинений у Центрі тимчасового затримання в аеропорту.

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Автор: Олександр Топчій