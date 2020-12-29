Гості вечірки на правоохоронців не зважали, хоч ті пробували їх розігнати.

Сотня туристів відгуляли вечірку на пляжі Сіднея з грубими порушеннями карантину. У попередні роки такі зібрання іноземців там були традицією.

Про це пише BBC Україна.

Читайте такожУ Британії через "епідемію ожиріння" посилять заборону на шкідливу їжу

Свідки зняли десятки фото, на яких молодь у купальниках і плавках без масок та у тисняві співають й танцюють. Така поведінка приїжджих викликала неабияке обурення з боку місцевих мешканців, а згодом й австралійських політиків.

На місце події прибули поліцейські. Однак гості вечірки на правоохоронців не зважали, хоч ті пробували їх розігнати.

При цьому у самому Сіднеї у зв’язку з новою появою коронавірусу відновили карантинні заходи напередодні Різдва. Влада мегаполіса обмежила святкові збори та заблокувала Північні пляжі.

В уряді натякнули, що туристів, котрі порушили карантин, можуть депортувати.

«Якщо хтось загрожує громадській безпеці або здоров'ю, їхню візу можна анулювати», – заявив глава міністерства імміграції Алекс Хоук.

У МОЗ країни вже попередили, що вечірка може викликати новий спалах інфікування коронавірусом.

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН