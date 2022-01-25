Журналісти з'ясували, що на Даунінг-стріт проводилися вечірки, і це в той час, коли влада ввела карантинні обмеження через коронавірус.

Лондонська поліція почала розслідування справи про вечірки, які проводилися в офісі прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-стріт, 10 під час карантинних обмежень, введених через коронавірус.

Керівник поліції Лондона Крессида Дік заявила, що правоохоронці ведуть розслідування у справі про "можливі порушення антивірусних обмежень" з 2020 року - і не тільки в офісі прем'єра, але і в інших урядових будівлях, повідомляє Бі-бі-сі.

Справу було порушено на підставі даних урядової комісії на чолі з чиновницею Сью Грей, яка теж розслідує обставини проведення вечірок. За даними Бі-бі-сі, її висновки не будуть оприлюднені до кінця поліцейського розслідування.

В результаті кількох журналістських розслідувань з'ясувалося, що під час карантину на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок - в той час, коли подібні збори забороняли правила. Прем'єр-міністр і його соратники заперечують порушення законів, хоча Джонсон приніс вибачення в парламенті за те, що взяв участь у багатолюдній вечірці в травні 2021 року.

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Звинувачення в порушенні коронавірусних обмежень викликали особливе обурення багатьох британців, оскільки через обмеження деякі не змогли потрапити на похорон своїх близьких родичів або відвідати їх до смерті в лікарні.

У понеділок в пресі була оприлюднена нова інформація: про те, що під час карантину група співробітників уряду вітала Джонсона з днем народження - і навіть піднесла йому святковий пиріг.

На Даунінг-стріт визнали, що влітку Джонсон дійсно відзначав свій день народження, проте там наполягають, що неформальна церемонія відбулася в робочій обстановці і тривала менше 10 хвилин.

Коли в одному реченні чуєш такі слова, як "поліція", "розслідування" і "Даунінг-стріт", здається, що відбувається щось неймовірно драматичне. Це дійсно важливий момент в історії про вечірки в урядових офісах, але важливо пам'ятати, що мова йде всього лише про можливі штрафи, а не про кримінальну справу або про відправку винних у в'язницю.

Крім того, щодо цього розслідування все ще є багато незрозумілого. Поки не відомо, якого саме числа вечірок за участю важливих чиновників стосується розслідування. І, що найголовніше, неясно, чи брав у них участь прем'єр-міністр. Також невідомо і те, чи має намір поліція допитати Бориса Джонсона.

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