Країна підтримує партнерів на шляху до скорочення залежності від російських енергоносіїв.

З неділі, 1 січня, Великобританія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу на шляху до зменшення їхньої власної залежності", – повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

Відмова Великобританії від російських енергоносіїв

У зв’язку із повномасштабним вторгненням РФ до України Великобританія, як і багато інших країн, скоротила споживання російських енергоносіїв.

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Ще у 2021 році російський газ становив близько 4-5% британського імпорту, а російська нафта - 11%.

Великобританія взяла на себе зобов'язання до кінця 2022 року повністю відмовитися від імпорту російської нафти та припинити закуповувати російський газ.

В жовтні Великобританія оголосила, що з 1 січня 2023 року повністю припинить імпорт російського скрапленого природного газу.

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