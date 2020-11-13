Президентські вибори у Молдові стартували 1 листопада 2020 року.

Президент Молдови Ігор Додон, якому загрожує поразка на виборах, закликав громадян до протестів, виступаючи на мітингу в Кишиневі.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Чинний глава держави припустив невтішні для себе результати виборів, тому громадянам, на його думку, треба буде захищати його обрання.

«15 листопада ми всі, як один, маємо піти голосувати. А 16-го, якщо знадобиться, ми всі маємо вийти та захищати свою перемогу», – сказав він своїм прибічникам.

Він додав, що молдавани «повинні бути жорсткими й давати відсіч».

«І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. І якщо треба буде вийти сюди (на площу) і захищати її – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей», – відповів він.

Додон наголосив, що політичні конкуренти «поки не отримають по морді – не зрозуміють».

Вибори у Молдові: хто лідирує

Президентські вибори у Молдові стартували 1 листопада 2020 року.

У другий тур, що відбудеться вже цієї неділі, 15 листопада, прорвалися екс-прем’єрка й лідерка опозиції Майа Санду (36,16%) та чинний глава Молдови Ігор Додон (32,61%).

Ігоря Додона називають проросійським. Він висловлював свою підтримку політиці Путіна. В унісон з Кремлем він стверджував, що Крим – Росія. Це стало причиною чотирирічної паузи у відносинах Києва і Кишиніва.

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Автор: Яна Ставська