Трамп запропонував замінити Зеленського, але в Україні лише 'знизали плечима', – NYT

Трамп звинуватив українські удари по російських НПЗ у зростанні світових цін на паливо.

Україна проігнорувала пропозицію президента США Дональда Трампа позбутися Володимира Зеленського як президента. Американський лідер розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії.

За його словами, Україні потрібен "новий президент". У відповідь Зеленський парирував, заявивши, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі, пише The New York Times.

Незабаром міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу, і народ має право вирішувати". "Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу", – додав він.

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Проведення виборів в Україні

Раніше Зеленський заявляв, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на припинення вогню. У недавньому інтерв’ю ABC News він наголосив, що для того, щоб провести голосування безпечно, припинення вогню має тривати щонайменше 60 днів.

Повідомляється, що українці вже звикли до імпровізованої зовнішньої політики Трампа. Наприклад, незабаром після цього американський президент оголосив, що Україна та Росія погодилися на "енергетичне перемир’я". Але ані Київ, ані Москва не підтвердили, що така домовленість взагалі існує.

Після заяви Трампа Росія завдала удару по електростанції в Харкові. Ця атака красномовно продемонструвала позицію Москви щодо можливого перемир’я, пишуть ЗМІ.

Скасування санкцій щодо російського дизельного палива

Адміністрація Трампа вважає, що скасування санкцій щодо продажу російського дизельного палива знизить ціни. Але багато хто сумнівається, чи справді російський дизель полегшить ситуацію. Водночас скасування санкцій щодо РФ підірве американську санкційну політику в галузі енергоносіїв.

Деякі європейські країни – зокрема Німеччина – заявили, що й надалі дотримуватимуться санкцій попри угоду між США та Росією щодо дизельного палива. "Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива дає Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію – і Європа цього не зробить", – написала верховний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас.

Заяви Трампа проти Зеленського здатні об’єднати українців

Журналісти зазначають, що раніше вже спостерігався сплеск підтримки президента України після того, як його розкритикував Трамп – це сталося після їхньої зустрічі в Білому домі у 2025 році.

В інтернеті деякі українці обурилися тим, що Вашингтон чи Москва намагаються диктувати, хто має керувати їхньою країною. Але загалом зауваження Трампа більшість сприйняла просто як внутрішню американську політичну гру напередодні проміжних виборів у США.

"У світі зараз немає нічого, що могло б підвищити рейтинг схвалення Зеленського більше, ніж дитячі спалахи Трампа на його адресу з криками про те, що його потрібно замінити", – заявив український військовослужбовець Михайло Лавровський.

Повідомляється, що російські ракетні та дронні удари тривають щодня. Після російських ударів по енергетичній та водній інфраструктурі влада Києва закликала мешканців запасатися водою.

"Росія стирає українські міста з лиця землі, морить голодом людей в Олешках, вбиває цілі сім’ї одним ударом – але чомусь ви не знайдете твітів про те, що Путін зайшов занадто далеко", – написав політичний аналітик та експерт з комунікацій Ярема Дух, маючи на увазі кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Навіть українці, які виступають проти Зеленського, висловили заперечення щодо останніх заяв Трампа – заявивши, що рішення щодо керівництва Україною мають ухвалювати самі українці.

Інші новини про заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп тисне на Україну, бо не зміг зупинити Путіна. За словами Зеленського, "усі у світі" розуміють, що ціни на нафту та нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Крім того, ми також розповідали, як улюблена блогерка Трампа відповіла на його заклик до України змінити президента. За її словами, для того щоб в Україні відбулися вибори, потрібно чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

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