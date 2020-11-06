А проте переможцем стане той, за кого 14 грудня офіційно проголосує колегія виборців.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден залишає свого суперника Дональда Трампа позаду президентських перегонів. Стали відомі попередні результати голосування у Пенсильванії та Джорджії. Разом з утішними прогнозами підтримки демократа у Неваді й Аризоні – це майже гарантує його перемогу на виборах.

Про це пише CNN.

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Пенсильванія та Джорджія до останнього залишалися спірними штатами, аналітики не бралися прогнозувати, кого ж з кандидатів підтримають виборці.

Тепер відомо, що дорахують ще понад 10 тисяч поштових бюлетенів у пробайденівських передмістях Джорджії.

Після опрацювання приблизно 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів, зазначає Європейська правда.

Перемога у Джорджії дає кандидату 16 голосів виборців, у Пенсильванії – усі 20. Без підтримки Пенсильванії та Джорджії Трамп не зможе знайти додаткові голоси, пише видання з посиланням на заяви представників місцевої влади.

Поки це не остаточні результати. Переможцем стане той, за кого 14 грудня офіційно проголосує колегія виборців.

Наступ Трампа на оголошення результатів виборів президента США

Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".

Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.

Наразі продовжується підрахунок голосів.

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Переклад: Яна Ставська