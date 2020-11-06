Джо Байден / REUTERS

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден залишає свого суперника Дональда Трампа позаду президентських перегонів. Стали відомі попередні результати голосування у Пенсильванії та Джорджії. Разом з утішними прогнозами підтримки демократа у Неваді й Аризоні – це майже гарантує його перемогу на виборах.

Про це пише CNN.

Читайте також"Я легко виграю президентство": Трамп звернувся до Верховного суду

Пенсильванія та Джорджія до останнього залишалися спірними штатами, аналітики не бралися прогнозувати, кого ж з кандидатів підтримають виборці.

Тепер відомо, що дорахують ще понад 10 тисяч поштових бюлетенів у пробайденівських передмістях Джорджії.

Після опрацювання приблизно 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів, зазначає Європейська правда.

Перемога у Джорджії дає кандидату 16 голосів виборців, у Пенсильванії – усі 20. Без підтримки Пенсильванії та Джорджії Трамп не зможе знайти додаткові голоси, пише видання з посиланням на заяви представників місцевої влади.

Поки це не остаточні результати. Переможцем стане той, за кого 14 грудня офіційно проголосує колегія виборців.  

Наступ Трампа на оголошення результатів виборів президента США

  • Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".
  • Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.
  • Наразі продовжується підрахунок голосів. 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Яна Ставська