Меланія Трамп виступила на захист права жінок на аборт, при тому що заборона на аборти - один із ключових пунктів у передвиборчій програмі Дональда Трампа.

Дружина Дональда Трампа Меланія розійшлася з ним у поглядах на один із ключових пунктів передвиборчої програми - ставлення до абортів. У своїх мемуарах вона заявила, що підтримує право жінки контролювати своє тіло, включно з правом на аборт, пише видання The Guardian, яке отримало ексклюзивний доступ до книги.

"Необхідно гарантувати, що жінки матимуть автономію у вирішенні своїх вподобань щодо народження дітей, на основі власних переконань, без будь-якого втручання або тиску з боку уряду", - заявляє Меланія Трамп, наголошуючи на тому, що право жінки на індивідуальну свободу та своє власне життя "дає їй право перервати вагітність, якщо вона того забажає".

"Обмеження права жінки обирати, чи переривати небажану вагітність, рівносильно позбавленню її контролю над власним тілом. Я пронесла це переконання із собою через усе своє доросле життя", - наголосила вона.

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Меланія Трамп рідко висловлювала свої політичні погляди публічно, проте її майбутня книжка демонструє погляди, які рішуче не вписуються в загальну політику республіканської партії, зазначає The Guardian.

При цьому кампанія Трампа поки що не дала жодних коментарів з цього приводу.

Ставлення Трампа до абортів

2022 року у справі Верховного суду Доббс проти Джексона троє суддів, призначених, коли Дональд Трамп був президентом, проголосували за скасування рішення у справі Роу проти Вейда, яке захищало федеральні права на аборт із 1973 року. Відтоді штати, керовані республіканцями, ввели драконівські заборони на аборти.

На дебатах Трамп знову підтвердив, що підтримує право штатів ухвалювати закони про аборти і не буде посилювати федеральні закони, якщо стане президентом.

Крім того, його соратник Джей Ді Венс також відомий своїми сексиситськими висловлюваннями. Так, він заявляв, що жінки, які зазнали зґвалтувань - зобов'язані залишатися в шлюбі заради дітей. Крім того, Венс неодноразово заявляв про необхідність заборони абортів або посилення політики з цього питання.

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