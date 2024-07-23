Ключова проблема Трампа – виборча аудиторія серед жінок, і призначення Венса точно не допоможе республіканцям.

Якщо демократична партія обере Камалу Гарріс як кандидата у президенти США, головною темою її передвиборчої програми можуть стати права жінок та, зокрема, аборти. Про це пише Politico.

Журналісти відзначають, що Трамп неодноразово потрапляв у сексистські скандали, через що має великі проблеми з жіночим електоратом у США. І призначення Венса на посаду віцепрем'єра у разі перемоги – це логічний крок від Трампа тільки в разі його прямої сутички з Байденом, вважає видання. Адже хоч сам Венс і походить з бідної родини й має підтримку серед ключових штатів – він потрапляв у ще більшу кількість сексистських скандалів.

Зокрема, журналісти нагадують слова Венса про те, що жінки, які зазнали згвалтувань – зобов'язані залишатися у шлюбі заради дітей. Крім того, Венс неодноразово заявляв про необхідність заборони абортів чи посилення політики з цього питання.

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Журналісти нагадують, що наразі в США жінки складають 51% серед виборчого електорату і вони зазвичай значно активніше беруть участь у виборах. Особливо вони активні в деяких ключових штатах, як от Арізона, Мічиган, Пенсільванія та Вісконсін. Крім того, в Трампа можуть бути проблеми у Флориді, де він хоч і перемагав під час двох останніх виборів, однак різниця з Байденом у нього була мінімальна.

"Чи зможе Харріс розвинути цю перевагу, влити ентузіазм і стимулювати явку, щоб повторити те, що жінкам-демократам вдалося досягти у 2022 році? Якщо так, то у 2024 році Америка може нарешті обрати першу жінку-президентку", – підсумовують журналісти.

Вибори в США: інші важливі новини

Раніше чинний президент США Джо оголосив, що виходить із президентських перегонів. Згодом він повідомив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс на посаду кандидатки в президенти від демократичної партії.

Журналісти Time вважають, що українська влада очікує важких часів у випадку обрання Дональда Трампа президентом США. Однак у Києві зростає упевненість, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб улестити Росію.

Водночас на думку The Atlantic, після зміни основного кандидата від демократів у боротьбі за крісло президента США Дональд Трамп раптом опинився в тій ямі, яку старанно копав для Джо Байдена протягом останніх місяців.

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