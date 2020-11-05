Трамп і Мердок уже кілька місяців сперечаються з приводу висвітлення президентських виборів.

Американський президент Дональд Трамп розгнівався на власника «Fox News» Руперта Мердока через перемогу Байдена в Арізоні.

Про це повідомляє Vanity Fair з посиланням на власні джерела.

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Трамп розбудив Мердока вночі та вимагав опублікувати спростування інформації про перемогу свого суперника у штаті Арізона, проте медіамагнат президенту відмовив, розповів співрозмовник.

Тоді Fox News були першими, хто заявив про перемогу Байдена у цьому штаті. Оточення Трампа звинуватило журналістів у зловживанні службовим становищем.

Зазначається, що Трамп і Мердок уже кілька місяців сперечаються з приводу висвітлення президентських виборів. Власник Fox News розповідав підлеглим, що чинний президент програє на виборах у листопаді.

Один зі співробітників телеканалу пояснив, що Fox News настільки хвилювалися через клеймо провладних ЗМІ у зв’язку з постійною підтримкою Трампа, що врешті відступили.

Вибори в США: що відомо

Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.

Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Яна Ставська