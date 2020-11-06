Президент США вважає, що голоси у бюлетенях, які надходять поштою після 3 листопада, незаконні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який балотується на другий термін, просить Верховний суд США визнати незаконними бюлетені, які надходять поштою після дня голосування 3 листопада.

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Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Я легко виграю президентство Сполучених Штатів завдяки законно поданим бюлетеням. Спостерігачам не дозволялося жодним чином виконувати їхню роботу і тому прийняті під час цього періоду голоси мають бути визначені як незаконні голоси. Верховний суд США має вирішити", - наголосив Трамп.

Наступ Трампа на оголошення результатів виборів президента США

Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".

Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.

Наразі продовжується підрахунок голосів. У штатах Пенсильванія, Джорджія, Невада, Арізона і Північна Кароліна спостерігається мінімальна різниця голосів.

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Переклад: Віталій Саєнко