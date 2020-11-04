Дональд Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом у "шахрайстві".

Кандидат від республіканців Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що впевнений у своїй перемозі, при цьому звинуватив демократів у спробі вкрасти його перемогу.

Брифінг президента транслювався на YouTube.

В першу чергу Трамп подякував усім американцям і своїй родині за підтримку. Чинний президент оголосив себе переможцем у Джорджії, Пенсільванії та Північній Кароліні, попри те, що підрахунок голосів там ще не закінчився.

Також Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом у «шахрайстві». Він має намір вимагати зупинити підрахунок голосів поштою, щоб за ці три дні «випадково не знайшли голосу».

Раніше в Twitter він написав, що демократи спробують підтасувати голоси вже після закриття дільниць.

"Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не допустимо цього. Голоси не можуть з'явитися після закриття дільниць», - заявив глава Білого дому.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко