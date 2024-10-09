Останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашинштона, де він представив американським партнерам "план перемоги", не пройшов вдало.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки, які мають відбутися в листопаді 2024 року, поставили Україну на роздоріжжя. Представники Республіканської партії стають "дедалі прохолоднішими" щодо України, пише The Economist.

Останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашинштона, де він представив американським партнерам "план перемоги", не пройшов вдало. Республіканці розкритикували його за появу на заводі з виробництва боєприпасів у компанії демократів, а також за критику їхнього кандидата у президенти Дональда Трампа.

"Зеленський провів, здавалося б, позитивні зустрічі і з Камалою Гарріс, і з Трампом. Результат їхніх перегонів, ймовірно, матиме великий вплив на майбутнє України. З'являються розмови про ендшпіль, включаючи гострі питання про те, чи захоче наступний президент Америки запросити Україну вступити до НАТО. Проте жоден з кандидатів не запропонував чіткої стратегії і не представив переконливого плану, як змінити динаміку на місцях", – пиеш видання.

Відео дня

Наголошується, що ця динаміка є похмурою. Україна наближається до кінця третього року війни. Росіяни, хоч і повільно, але досягають певних успіхів на передовій. Водночас перспективи миру здаються віддаленими.

Зеленський наполягає на тому, що його метою залишається вихід на кордони України у межах 1991 року. Стратегія диктатора Путіна натомість полягає в тому, щоб "перечекати" Захід, і він не виявляє жодного інтересу до завершення війни на будь-яких інших умовах, окрім його власних. Проте жодна сторона не продемонструвала військової сили, достатньої для досягнення бажаних результатів.

"Важкий вибір буде неминучим після того, як наступний президент (США) вступить на посаду. Америка надала Україні близько 174 мільярдів доларів допомоги, востаннє – у квітні, коли було ухвалено законопроект про допомогу на суму 61 мільярд доларів. Пентагон може розтягнути пакети допомоги, а Байден може вмовити Конгрес ухвалити більше законів у період між виборами та інавгурацією свого наступника. Але наступний президент повинен буде вирішити, чи надавати більше допомоги – і з якими застереженнями її надавати", – йдеться у матеріалі.

Зараз республіканці стали помітно прохолоднішими до України – особливо це помітно в Палаті представників, де Республіканська партія має більшість. У разі, якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників, а їх кандидат очолить Білий дім, є ймовірність, що допомога Україні буде надходити і надалі. Такий сценарій очікується навіть якщо контроль над Сенатом перейде до республіканців.

Та якщо повний контроль у Вашингтоні буде за республіканцями, це буде складніше.У разі обрання Трампа президентом постає питання, чи розширить він повноваження інтернаціоналістів, таких як Майк Помпео, колишній директор ЦРУ і держсекретар, або ідеологічних ізоляціоністів, таких як Джей-Ді Венс, його кандидат віце-президенти.

"Реальність така, що Зеленський і його союзники в Європі та Вашингтоні ще не сформулювали реалістичного плану, як виграти війну. З іншого боку, Росія Путіна слабша за Україну і Захід разом узятих, але сподівається пережити своїх ворогів. Зеленський залишається непохитною фігурою української стійкості, але його популярність на батьківщині зменшується. Він може лише сподіватися, що наступний американський президент присвятить себе розробці правдоподібного бачення успіху", – констатує видання The Economist.

Вибори у США і Украї на

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс часто ігнорує Україну та війну під час своєї передвиборчої кампанії. До того ж, вона відмовилася прямо заявити про підтримку прийняття України до НАТО.

Деяким американцям здається, що її прихильність справі захисту України слабшає, хоча теоретично Гарріс успадкувала лояльну позицію Джо Байдена. Хоча раніше Гарріс заявляла, що продовжить надавати американську летальну допомогу і "буде твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО".

Вас також можуть зацікавити новини: