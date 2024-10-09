Американські виборці помітили, що Камала Гарріс практично не говорить на тему війни в Україні.

Американські виборці та журналісти помітили, що кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс часто ігнорує Україну та війну з Росією під час своєї передвиборчої кампанії, пише The Telegraph. Журналісти повідомляють, що нещодавно жінка відмовилася прямо заявити про підтримку прийняття України до НАТО.

"Це все питання, які ми вирішимо, коли і якщо настане цей момент", - сказала вона.

У матеріалі міркують, що ще однією ознакою того, що Гарріс може виявитися "слабшим союзником у боротьбі з Росією", ніж вважали раніше, є те, що під час передвиборчої кампанії вона рідко згадує про війну, вважаючи за краще говорити про внутрішні проблеми. Наприклад, на останніх президентських дебатах Гарріс запитали, чи хоче вона, щоб Україна виграла війну, - вона "дала розлогу відповідь, в якій не було слова "так".

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ЗМІ пише, що деяким американцям здається, що її прихильність справі захисту України слабшає, хоча теоретично Гарріс успадкувала лояльну позицію Джо Байдена щодо України, пообіцявши президенту України Володимиру Зеленському "забезпечити перемогу України в цій війні" і стверджуючи, що Путін "може закінчити війну завтра", вивівши свої війська.

Крім того, кандидатка від демократів заявляла, що продовжить надавати американську летальну допомогу і "буде твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО".

The Telegraph пише, що кількість виборців у США, які підтримують нинішній рівень фінансування України, скоротилася до 24 відсотків через "невдалий осінній наступ" та інші важкі події у 2023 році. Аналітик Метт Дасс, який раніше працював радником Берні Сандерса із зовнішньої політики, заявляє, що, через те, що Україна менше потрапляє в новини, війна проти Росії почала менше хвилювати звичайних громадян:

"У світі є й інші кризи, насамперед Газа. Я думаю, що той факт, що вона [Україна] застрягла в цьому замороженому конфлікті протягом останнього року, також вплинув на підтримку".

Члени Когресу заявляють, що пріоритетом виборців у США зараз є не Україна, а житло, освіта і податки. Нещодавно для видання було проведено опитування, яке показало, що виборці відносно рівномірно розділилися в думках щодо того, якій політиці щодо України надається перевага - її чи Трампа, йдеться в матеріалі.

Але в семи штатах, що "коливаються", - Аризоні, Неваді, Мічигані, Північній Кароліні, Джорджії та Пенсільванії - зовнішня політика й оборона є головним пріоритетом лише для одного-двох відсотків виборців.

Інші новини про Камалу Гарріс

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп передрік початок Третьої Світової війни, якщо Камала Гарріс переможе. За його словами, кандидатка від демократів не може "відповісти на найпростіші запитання", через що є ризик того, що вона "не здатна нічого зробити для зупинки світового конфлікту".

Крім того, Дженніфер Лопес і Меріл Стріп підтримали Камалу Гарріс на виборах у США.

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