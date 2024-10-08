До 30% інформації про вибори, яку отримують американці, сгенерована в РФ, Ірані чи Китаї.

Доки республіканці звинувачують Україну у втручанні в американські вибори, по-справжньому в них втручаються Росія, Іран та Китай. При цьому вони підтримують різних кандидатів, повідомляє "Голос Америки".

За словами високопоставлених чиновників розвідки США, американських виборців атакують потоком дезінформації та кампаній впливу, організованих супротивниками США. Метою цієї кампанії є не лише бажання вплинути на результати майбутніх президентських виборів, але й поставити під сумнів сам процес.

"Розвідувальне співтовариство очікує, що іноземні суб’єкти впливу продовжуватимуть свої кампанії, ставлячи під сумнів дійсність результатів виборів після закриття виборчих дільниць", – заявив співрозмовник видання.

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Офіційні особи США заявили, що Росія продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, водночас намагаючись завдати шкоди кампанії віце-президента Камали Гарріс, кандидата від Демократичної партії.

Зусилля Ірану, як і раніше, зосереджені на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу. На це вказує триваюча операцію зі злому та витоку інформації проти кампанії Трампа, яка була простежена до трьох оперативників, пов’язаних із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

Розвідувальні служби США вважають, що Китай активно ще не втручався в президентську кампанію, але зосередив свої зусилля на виборах до Конгресу і місцевих виборах, які проходять паралельно з президентськими. Метою Пекіна є спроби переконати американських виборців відхилити кандидатів, які сприймаються як шкідливі для інтересів КНР, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

За даними американської розвідки, Росія і Куба теж намагаються втручатися у вибори до Конгресу і місцевих рад.

"Москва використовує широкий спектр суб’єктів впливу, намагаючись вплинути на перегони в Конгрес, зокрема, щоб заохотити громадськість США протистояти проукраїнській політиці та політикам", – сказав представник розвідки.

Сенатор-демократ від штату Арізона Марк Келлі сказав у неділю в ефірі телеканалу CBS, що соціальні мережі рясніють фейками, створеними ворогами США.

"Якщо ви переглядаєте матеріали в Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, і вони мають політичний характер… є дуже розумна ймовірність — я б поставив її в діапазоні від 20 до 30% — що вміст, який ви бачите, коментарі, які ви бачите, надходять з однієї з цих трьох країн: Росії, Ірану, Китаю", - сказав він.

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, мільярдер Ілон Маск публічно підтримав кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Маск на заході заявив, що Трамп – єдиний, хто здатен "зберегти демократію в США". Він також попередив, що це можуть бути "останні вибори", якщо Трамп не переможе.

Також ми розповідали, що дружина Трампа не згодна з ключовим пунктом його передвиборчої програми. Меланія Трамп виступила на захист права жінок на аборт, при тому що заборона на аборти – один із ключових пунктів у передвиборчій програмі Дональда Трампа.

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