Глава Білого дому надіслав вітання Майї Санду, яка перемогла на президентських виборах.

Президент США Джо Байден привітав новообрану президентку Молдови Майю Санду з перемогою у другому турі виборів і заявив, що спроби РФ підірвати виборчий процес провалилися.

"Вітаю Майю Санду з її історичним переобранням на посаду президента Молдови. Молдавський народ прийшов на виборчі дільниці та проголосував за бачення президентом Санду безпечної, процвітаючої та демократичної Молдови", - йдеться в заяві Білого дому, передає Голос Америки.

"Протягом кількох місяців РФ намагалася підірвати демократичні інститути та виборчі процеси в Молдові. Але їй це не вдалося", - констатував Байден.

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Американський президент наголосив, що народ Молдови "реалізував своє демократичне право на вибір власного майбутнього та обрав шлях, орієнтований на Європу та демократію в усьому світі".

Вибори президента в Молдові

На виборах у Молдові чинна президентка Майя Санду перемогла головного конкурента Олександра Стояногло.

Перший тур, що відбувся 20 жовтня, не визначив однозначного переможця, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. У другому турі, який відбувся 3 листопада, Санду отримала близько 55% голосів, що забезпечило їй другий президентський термін.

Раніше молдавська влада звинуватила РФ у спробах вплинути на результат виборів і референдуму щодо вступу до ЄС, який відбувся одночасно з першим туром президентських виборів. Влада стверджувала, що Росія намагалася вплинути на виборців через гроші та дезінформацію.

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