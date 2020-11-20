ЦВК Молдови оголосила переможця президентських виборів

Результати голосування передадуть до Конституційного суду Молдови для визнання або невизнання остаточних підсумків виборів.

Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду. Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд. "Визнається обраним кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів", - заявив голова ЦВК Дорін Чиміл. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців. Читайте такожНовообрана президент Молдови: Крим – це частина України Результати голосування передадуть до Конституційного суду Молдови для визнання або невизнання остаточних підсумків виборів. Другий тур виборів у Молдові відбувся минулої неділі - 15 листопада. Як повідомлялося, Санду переконана, що Україні може знадобитися досвід Придністров’я у вирішенні конфлікту на Донбасі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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