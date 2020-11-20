Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.
Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
"Визнається обраним кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів", - заявив голова ЦВК Дорін Чиміл.
Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
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Результати голосування передадуть до Конституційного суду Молдови для визнання або невизнання остаточних підсумків виборів.
Другий тур виборів у Молдові відбувся минулої неділі - 15 листопада.
Як повідомлялося, Санду переконана, що Україні може знадобитися досвід Придністров’я у вирішенні конфлікту на Донбасі.
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