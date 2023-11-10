Поіменний список міністрів обіцяють оголосити на засіданні Сейму.

В Польщі три опозиційні сили, що на жовтневих виборах разом набрали більше половини голосів, підписали коаліційну угоду, яка відкриває для них шлях до формування нового коаліційного уряду. Про це повідомляє польське видання RMF24.

До складу нової парламентської коаліції увійшли політичній блоки "Громадянська платформа" і "Третій шлях", а також партія "Лівиця". Президент партії PSL (входить в блок "Третій шлях") Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що коаліція має план і програму щодо управління державою.

"Ми створили дуже широкий спільний знаменник питань, які ми хочемо вирішити та реалізувати. Вони стосуються як підприємців, так і найманих працівників. Вони стосуються як освіти, так і охорони здоров'я. Вони стосуються села, сільського господарства, великих мегаполісів. Права жінок, сімейного достатку. Вони стосуються всіх амбітних цілей, які сьогодні стоять перед Польщею. І ми говоримо від вашого імені, а не від себе. Ми беремо на себе повну відповідальність за долю Польщі, нашої батьківщини і кожного з вас", - сказав Косіняк-Камиш.

Відео дня

На запитання журналістів щодо поіменного складу майбутнього уряду Дональд Туск пообіцяв, що список майбутніх міністрів буде представлений на засіданні Сейму.

"Ті, хто має це вирішувати при вотумі довіри, і президент, на мій погляд, не повинні читати в газетах або дивитися різні витоки по телевізору", - сказав він, додавши, що доведеться ще внести косметичні корекції, але за необхідності коаліція готова представити склад свого уряду хоч зараз.

Згідно тексту коаліційної угоди, посаду прем'єр-міністра має посісти саме Дональд Туск. Президент PSL Владислав Косіняк-Камиш є кандидатом на посаду першого віце-прем’єра. Лідер партії "Польща 2050" (у складі блоку "Третій шлях") Шимон Головня має стати спікером Сейму.

Парламентські вибори в Польщі

Як писав УНІАН, в середині жовтня в Польщі відбулися парламентські вибори, перше місце на яких посіла правляча партія "Право і справедливість". Втім вона отримала лише понад 35% голосів, що менше показників на минулих виборах і чого замало, щоб самотужки сформувати уряд.

На другому місці опинилась опозиційна "Громадянська коаліція" - 30%. За нею йдуть "Третій шлях" (14%) та "Лівиця" (8,61%). Крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" отримала 7%.

Вас також можуть зацікавити новини: