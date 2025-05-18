Підрахунок голосів досі триває.

Влада Румунії офіційно звинуватила Російську Федерацію в черговому втручанні в президентські вибори.

Сьогодні ввечері речник румунського міністерства закордонних справ Андрій Тарнеа написав у мікроблозі X, що вони фіксують в соціальних мережах російську кампанію фейкових новин, які й мають повпливати на виборчий процес в країні:

"Під час президентських виборів, що тривають у Румунії, ми знову бачимо ознаки російського втручання. Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах має на меті вплинути на виборчий процес. Це було очікувано, і влада розвінчала фейкові новини".

Вибори в Румунії

Нагадаємо, попередні президентські вибори в Румунії скасували через серйозні порушення виборчого процесу, іноземне втручання та використання непрозорих цифрових технологій.

Відео дня

Тоді спецслужби країни виявили докази втручання Росії, які включали маніпуляції в соціальних мережах, спрямовані на підтримку ультраправого проросійського політика Каліна Георгеску.

Були призначені нові вибори, які відбулися сьогодні, 18 травня. У другому турі змагалися проєвропейський кандидат Нікушор Дан та ультраправий націоналіст Джордже Сіміон.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, після обробки 81% голосів лідирує Нікушор Дан. Тим часом Сіміон вже оголосив про свою перемогу.

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