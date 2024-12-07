У МЗС наголосили, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити народ країни конституційного права на вільне волевиявлення.

Втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви Міністерства закордонних справ України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються, зокрема на країни Європейського Союзу та НАТО.

Як зазначається у коментарі МЗС щодо російського втручання у вибори в Румунії, міністерство висловлює солідарність з цією країною на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення", - підкреслили у МЗС.

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Наголошується, що це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн.

"Втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО", - зауважили у міністерстві.

У МЗС підкреслили, що відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі.

"Румунія - важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною", - запевнили в МЗС.

У міністерстві також висловили сподівання, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань.

Вибори в Румунії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами виборів в Румунії, які оголосила центральна виборча комісія країни, переможцем першого туру став праворадикал Келін Георгеску. Відомо, що він підтримує режим російського диктатора Володимира Путіна. Також політик заявляв, що за війною в Україні начебто стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

Водночас діючий президент Румунії Клаус Йоганніс зазначив, що буде залишатися на посаді до обрання свого наступника. Відомо, що до цього Конституційний суд країни анулював результати першого туру президентських виборів.

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