Вучич заявляв про те, що Сербія готова ціною своєї економіки протистояти введенню санкцій проти Росії.

Президент Сербії Олександр Вучич погодився на проведення дострокових виборів в країні на тлі скандалу з масовою стріляниною.

Як повідомляє RTC, Вучич зазначив, що дострокові вибори в Сербії можуть відбутися до вересня цього року і рішення про їх проведення вже ухвалено.

"Повідомляю народу: ми йдемо на вибори. Найпізніше у вересні, і ніякої філософії немає. Ви не виберете, коли відбудуться вибори, тому що це не фонтан бажань і країна не гра, як ви собі уявляли. Якщо ви хочете поговорити, ми готові поговорити", - заявив сербський лідер.

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Стрілянина в Сербії

3 травня 2023 року в одній зі шкіл престижного району Белграда (Сербія) сталося криваве побоїще. Учень сьомого класу відкрив вогонь прямо на уроці історії. Загинули восьмеро дітей та охоронець. Стрілка затримали на місці злочину.

5 травня 2023 року в Сербії відбулася друга масова стрілянина за тиждень. У муніципалітеті сербського Белграда Младеновац 21-річний хлопець влаштував стрілянину, в результаті якої загинули 8 людей. Нападник розстріляв вісім чоловік і поранив 14, відкривши вогонь з рухомої машини. Зокрема, нападник вів вогонь по двору школи. Жертвами стали, в тому числі, молодий поліцейський і його сестра. Наймолодшій жертві 15 років.

Війна в Україні та позиція Сербії

Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Белград відмовився вводити санкції проти агресора. Тоді президент Сербії Олександр Вучич заявив, що таке рішення не відповідає інтересам країни.

15 травня 2022 року Вучич заявив про те, що Сербія готова ціною своєї економіки протистояти введенню санкцій проти Росії.

29 травня 2022 року Сербія заявила про те, що не збирається відмовлятися від російського газу.

18 січня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що війна в Україні погіршила відносини РФ і Сербії. Сербський президент поскаржився, що багато місяців не говорив з Путіним.

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