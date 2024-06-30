За часів Обами саме Байден був його віце-президентом.

Після провального виступу Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом на захист чинного голови Білого дому став колишній президент США Барак Обама. Публічну заяву він зробив на платформі Х.

"Трапляються погані вечори дебатів. Повірте мені, я знаю", – написав він.

Обама закликав пам’ятати про те, який вибір належить зробити американцям у листопаді цього року.

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"Це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду; хто відрізняє добро від зла і відверто каже про це американському народу — і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди", – наголосив він.

Обама переконаний, що невдалий виступ Байдена не змінив цю ситуацію, тому що "так багато поставлено на карту в листопаді".

Провал Байдена на дебатах з Трампом

Як писав УНІАН, перші передвиборчі дебати стали для Джо Байдена повною катастрофою. Хоча Трамп під час дебатів наговорив багато брехні та неточностей, однак у підсумку це навряд чи мало значення - поганий виступ Байдена затьмарив усе. Чинний президент ледь говорив і деколи казав безглузді фрази.

Однак, як не дивно, провал на дебатах майже не вплинув на рейтинги обох кандидатів. Хоча Байден втратив близько 1,6 процентних пунктів підтримки, це вкладається в статистичну похибку. Трамп взагалі наростив лише 0,4 процентних пунктів, що фактично нічого не означає.

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