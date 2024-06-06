Ця ситуація стане складнішою, якщо політик після перемоги на виборах, програє суд.

Американські суди призупинили справи проти Дональда Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання секретних документів. Розгляд поновлять вже після виборів президента США у листопаді.

Як повідомляють MSNBC і The New York Times, 5 червня апеляційний суд штату Джорджія ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою мало пройти у жовтні.

"Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати", - зазначається у повідомленні.

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Причиною призупинення розглядів стали спроби усунути від справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда як головного обвинувача.

Як відомо, наразі у Федеральному суді розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у своєму маєтку після закінчення президентського терміну.

Федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу і призначила розгляд клопотань адвокатів на кінець червня, тож до виборів питання по суті також розглядатися не буде.

Перспектива повернення Трампа

Як писав УНІАН, Трамп може стати президентом, навіть сівши до в'язниці. Американські закони не забороняють засудженим злочинцям балотуватися на президентську посаду.

Крім того, він пообіцяв помститися за судовий вирок. За те, що його впіймали на фінансових махінаціях і покарали за це, Трамп обіцяє розсекретити матеріали про вбивство Кеннеді.

The Atlantic пише, що Європа налякана перспективою можливого виходу США з НАТО в разі повернення Дональда Трампа на президентську посаду.

Однак не лише загроза виходу США з НАТО непокоїть європейців у зв’язку з можливим поверненням Трампа. Мати з ним справу було проблемою взагалі. Так, у Німеччині досі із нервовим сміхом згадують посла США Річарда Гренелла, якого призначив Трамп. Німецькі політики та журналісти описують його не як дипломата, а як політичного провокатора.

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