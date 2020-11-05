Раніше Байден обіцяв повернути США у Всесвітню організацію охорони здоров'я, з якої вийшов Трамп.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден заявив, що в разі перемоги на виборах відразу після інавгурації поверне країну в Паризьку угоду по клімату.

Про це йдеться в повідомленні демократа, опублікованому в четвер, 5 листопада, в Twitter.

"Сьогодні адміністрація Трампа офіційно вийшла з Паризької угоди по клімату. І рівно через 77 днів до нього повернеться адміністрація Байдена", - написав кандидат.

Раніше Байден обіцяв повернути США у Всесвітню організацію охорони здоров'я, з якої вийшов Трамп.

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Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. За останніми даними, у Джо Байдена - 253 голоси вибірників, а у Трампа - 213. Для перемоги необхідні 270 голосів.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється

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Автор: Денис Прядко