За чинним американським президентом тягнеться ціла низка порушень, які можуть вилитися у кримінальні справи.

В жовтні 2019 року, за рік до дня виборів у США, адвокат Вільям Консовой, який представляв Дональда Трампа, шокував присутніх у судовій залі на Манхеттені несподіваним аргументом. Він стверджував, що навіть якщо американський президент застрелить когось на П'ятій авеню, його не можна звинувачувати, поки він на своїй посаді. Втім, він обережно зауважив: "Цей імунітет все ж не на завжди".

Читайте такожУ Трампа "рухаються далі" на основі "припущення про другий термін"Насправді, все це правда. Юристи вже досить давно сперечаються, чи можна звинувачувати чинних президентів у злочинах. Але всі вони погоджуються з тим, що колишні президенти - зовсім інша справа. Про це пише TIME. Імунітет від переслідування зникає після останнього дня на посаді. І це особливо важлива проблема для такого президента, як Трамп, у якого дуже багато юридичних проблем.

Прокурори на Манхеттені весь минулий рік розслідували справу про таємні виплати порно-зірці Стормі Деніалз, які Трамп провів у 2016 році. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер знайшов докази, що Трамп перешкоджав правосуддю у щонайменше у трьох справах. Крім того, він 10 разів намагався зірвати розслідування втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Також є десятки цивільних позовів, а також низка проблем, які випливають з минулорічного розслідування у справі про імпічмент. Зокрема, йдеться про те, що Трамп використовував військову допомогу США для того, щоб змусити Україну зробити йому політичну послугу.

Читайте такожNew York Times: Трамп втрачає крісло президента США, що він буде робити далі?Трамп заперечував всі ці підозри. Він часто називав розслідування проти себе містифікаціями й полюванням на відьом. Його адвокат Джей Секулов не відповів на запити TIME про коментар.

Джек Голдсміт - юридичний дослідник Гарвардського університету, який обіймав посаду помічника Генерального прокурора в часи адміністрації Джорджа Буша-молодшого. За його словами, рішення щодо того, чи дозволити кримінальне переслідування Трампа, буде одним з найбільш важких для адміністрації Джо Байдена.

"Він буде під неймовірним тиском деяких елементів у його партії, які будуть вимагати розслідування проти Трампа", - сказав Голдсміт.

Але це не означає, що Байден зробить це чи взагалі повинен. За всю історію США ще жоден президент не постав перед судом за його дії на посаді після того, як його каденція закінчилася. Байден сказав, що він дозволить Департаменту юстиції вирішувати, чи час порушити цю "традицію" у випадку Трампа. Колишній прокурор штату Мічиган Барбара МаКад вважає, що найбільші проблеми із законом для Трампа пов'язані з його діями до того, як він став президентом США.

Паралельно зі звинуваченнями щодо виплат Стормі Деніалс, прокурори Манхеттена розслідують також підозру, що Трамп сфальсифікував документи з оцінкою його активів, щоб отримати позики від банку. Колишній адвокат чинного американського президента Майкл Коен надав Наглядовому комітету Палати представників фінансові декларації, які свідчать, що Трамп "завищував вартість його активів, коли це було вигідно".

Читайте такожТрамп 10 років не платив федеральний податок на прибуток - NYTОкружний прокурор Сайрус Венс сказав, що він перевіряє потенційні "великі й затяжні кримінальні дії" з боку Trump Organization. Зокрема, компанію підозрюють в страховому й банківському шахрайстві. Венс вимагав розкрити податкові записи Трампа. Але адвокати президента відчайдушно намагалися зберегти ці дані в таємниці. Справа дійшла аж до розгляду у Верховному суді. Але ця стратегія провалилася. Верховний суд постановив у липні, що Трамп повинен виконати вимогу прокурора.

"Жоден громадянин, навіть президент, не стоїть вище загального обов'язку надавати докази, коли цього вимагає кримінальне провадження", - сказав верховний суддя Джон Робертс.

Рішення дозволило Трампу подати апеляцію в судах нижчої інстанції. І його адвокати це швидко зробили. Але якщо Венс отримає податкові дані Трампа, прокуратура зможе збудувати справу тільки на цих документах навіть без свідчень його колишніх соратників.

Для Трампа гірше й те, що будучи локальним прокурором, Венс може висунути обвинувачення проти нього в Нью-Йорку, навіть якщо Департамент юстиції вирішить не звинувачувати колишнього президента США у федеральних злочинах. Навіть президентське помилування не захистить Трампа від вироку на рівні округу, штату чи будь-якої іншої локальної юрисдикції.

Читайте такожУ США готують нове розслідування проти Трампа - ЗМІПопри повістки від Венса й інших прокурорів штату, юристи-демократи, швидше за все, спробують використати власні можливості, щоб отримати документи Трампа і його соратників, коли вони втратять владу. Демократи й інші критики неодноразово стверджували, що чинний президент порушив закон як під час своєї каденції, так і до неї.

Якщо докази проти нього все ж будуть зібрані, Трамп може розраховувати на більшу поблажливість на федеральному рівні. Адже у питанні федеральних обвинувачень, Департамент юстиції буде оцінювати те, що МакКад називає "побічними наслідками". Зокрема, якщо відправити Трампа під суд, це може поглибити політичний розкол в американському суспільстві. А його прихильники можуть згуртуватися навколо нього.

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Переклад: Лесь Димань