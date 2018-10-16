Суд відхилив позов порноактриси до Трампа

Порноактриса Стормі Деніелс звинуватила президента США Дональда Трампа в наклепі на її адресу.

Федеральний суд у Нью-Йорку відхилив позов порноактриси Стормі Деніелс, яка звинуватила президента США Дональда Трампа в наклепі на її адресу.

Адвокат порноактриси Майкл Авенатті, який представляє її інтереси, у свою чергу заявив, що це рішення буде оскаржене. Про це повідомляє телеканал CNN.

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Він також висловив упевненість, що «все ще може змінитися».

В кінці вересня федеральний суддя в Лос-Анджелесі заявляв, що позов порноактриси може бути відхилений. Пізніше агентство Bloomberg повідомляло, що адвокати Трампа також наполягають на такому рішенні.