Примітно, що соціолог з кампанії Трампа Тоні Фабріціо применшив значення будь-яких опитувань, що свідчать про зростання підтримки Гарріс.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти після того, як президент Джо Байден завершив свою передвиборчу кампанію. Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що Гарріс, випередила Трампа з результатом 44% проти 42% в загальнонаціональному опитуванні, з різницею в межах 3-відсоткової похибки. Примітно, що ще 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали 44% голосів, а за результатами опитування 1-2 липня Трамп випереджав її на один відсотковий пункт.

"Хоча загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про підтримку американцями політичних кандидатів, кілька конкурентних штатів, як правило, зміщують баланс у Колегії виборців США, яка в кінцевому підсумку вирішує, хто переможе на президентських виборах", – пояснює Reuters. Відео дня

Примітно, що соціолог з кампанії Трампа Тоні Фабріціо применшив значення будь-яких опитувань, що свідчать про зростання підтримки Гарріс, стверджуючи, що її популярність, швидше за все, тимчасово зросте через широке висвітлення її нової кандидатури в ЗМІ.

Журналісти звернули увагу, що кандидати часто очікують, що після формального визнання висунення від їхньої партії на партійних з'їздах, подібних до того, який відбувся минулого тижня у Трампа, настане різкий стрибок в рейтингах. Але опитування не показало жодних ознак цього.

Зазначається що близько 56% зареєстрованих виборців погодилися з твердженням, що 59-річна Камала Гарріс має "гострий розум і здатність вирішувати проблеми", порівняно з 49%, які сказали те ж саме про 78-річного Трампа. І лише 22% виборців так оцінили Байдена.

Водночас близько 80% виборців-демократів сказали, що позитивно ставляться до Байдена, про Гарріс те ж саме сказали 91% опитаних. Три чверті виборців-демократів погодилися з твердженням, що партія і виборці повинні підтримати Гарріс зараз, і лише чверть сказали, що за номінацію від партії повинні змагатися кілька кандидатів.

"Коли виборцям, які брали участь в опитуванні, показали гіпотетичний бюлетень, який включав незалежного кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Гарріс випередила Трампа з перевагою 42% проти 38%, що виходить за межі похибки. Кеннеді, за якого проголосували 8% виборців, ще не був включений до бюлетенів у багатьох штатах перед виборами 5 листопада", – наголошується в матеріалі.

Вибори у США

Кілька днів тому президент США Джо Байден заявив, що виходить з передвиборчих перегонів і підтримав кандидатуту Камали Гарріс. Демократи ще не затвердили її офіційно, проте Гарріс вже виступила на своєму першому передвиборчому мітингу в штаті Вісконсин.

Віцепрезидентка США порушила низку важливих для американського народу питань. Зокрема, йшлося про свободу працівників вступати до профспілки, доступне медичне обслуговування, доступну дитячу опіку, оплачувану відпустку по догляду за дитиною, гідний вихід на пенсію, право кожного американця голосувати, безпека від насильства з використанням зброї та заборону на аборти.

"І ми, які віримо в репродуктивну свободу, зупинимо крайні заборони Дональда Трампа на аборти, тому що ми довіряємо жінкам приймати рішення щодо власного тіла, а не дозволяти уряду вказувати їм, що робити. І коли Конгрес прийме закон про відновлення репродуктивних свобод, як президент Сполучених Штатів, я підпишу його", – наголосила вона.

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