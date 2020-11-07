Він додав, що західні країни побояться вимагати від США проведення нових виборів.

Олександр Лукашенко прокоментував президентські вибори в США. Він назвав їх "ганьбою" і "знущанням над демократією".

Читайте такожБайден про свою очікувану перемогу: цифри показують картину впевнену"Ви подивіться, що діється з цими виборами. Це ж позорище, знущання над цією демократією", - сказав Лукашенко, передає БелТА. Він додав, що західні країни побояться вимагати від США проведення нових виборів, як вимагають від Білорусі.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі з серпня тривають протестні акції через результати президентських виборів, що відбулися в країні. ЦВК країни вважає переможцем Олександра Лукашенка, протестуючі - Світлану Тіхановську. Багато країн не визнали підсумків цих виборів і вимагають провести їх повторно.

Вибори в США

У США вибори пройшли 3 листопада. Головними конкурентами на пост президента стали Дональд Трамп і Джозеф Байден. Трамп заявив про фальсифікації і наполягає на перерахунку голосів у низці штатів, підсумки президентських перегонів поки невідомі.

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Автор: УНІАН