Бундестаг ухвалив резолюцію, згідно з якою Німеччина не визнає підсумки президентських виборів у Білорусі. У документі сказано, що Олександр Лукашенко забезпечив собі перемогу на виборах за допомогою фальсифікацій.
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"Вибори не були ні вільними, ні справедливими. Масштабна фальсифікація виборів підтверджується без сумнівів. Новий термін Олександра Лукашенка таким чином позбавлений будь-якої демократичної легітимації", - сказано в резолюції, передає kommersant. У ній зазначено, що Лукашенко домігся перемоги шляхом «масових фальсифікацій» і арештів своїх конкурентів.
Бундестаг засудив насильство щодо протестувальників, затримання людей з політичних мотивів і закликав до їхнього негайного звільнення. У резолюції йдеться, що в Білорусі потрібно «дозволити проведення справедливих і вільних виборів під міжнародним наглядом через ОБСЄ або інші відповідні інститути».
Резолюцію підтримали правлячий блок ХДС/ХСС, фракції СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини), союз «90/Зелені», ВДП (Вільна демократична партія). Фракція АдГ ("Альтернатива для Німеччини") висловилася проти, фракція "ліві" утрималася.
Вибори в Білорусі
- Президентські вибори в Білорусі пройшли в серпні. За даними ЦВК, з результатом понад 80% переміг Олександр Лукашенко. Після цього в країні почалися протести.
- У вересні відбулася інавгурація Лукашенка, церемонія заздалегідь не анонсувалася. ЄС назвав її нелегітимною.
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