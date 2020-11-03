За традицією за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах США голосує невелике місто Діксвілл-Нотч.

Стали відомі підсумки голосування в невеликому місті Діксвілл-Нотч штату Нью-Гемпшир, яке відкрило президентські вибори в США.

Як повідомляє CNN, кандидат від Демократичної партії Джо Байден отримав у Діксвілл-Нотч п'ять голосів, а чинний президент Дональд Трамп - нуль.

Голосування завершилося вже через кілька хвилин після початку.

За традицією в цьому населеному пункті громадяни мають право проголосувати приблизно опівночі за місцевим часом, тобто за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах США.

Сусіднє місто Міллсфілд також відкрило свої дільниці і там вже переміг Трамп - 16 голосів, за Байдена - 5 голосів.

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: Денис Прядко