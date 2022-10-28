Він нібито назвав росіян окупантами.

В білоруських Барановичах затримали директора магазину автозапчастин. Він назвав російських військових окупантами і відмовився продавати їм товар.

Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".

За версією провладних джерел, затриманий сказав своєму співробітникові не продавати запчастини російським військовим, а також назвав їх окупантами.

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Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "в спробах захоплення влади в 2020 році". Стверджують також, що він перераховував кошти на підтримку Збройних сил України.

Російські військові в Білорусі останні новини

Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про розгортання спільного з РФ угруповання військ на білорусько-українському кордоні. Українська розвідка повідомляла про плани РФ розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих. Вже 15 жовтня в країну прибули перші ешелони з російськими військовими.

На початку місяця в Білорусь прибули 64 платформи для розконсервованої колісної і гусеничної російської військової техніки.

Проаналізувавши супутникові знімки аеродрому Зябровка в Білорусі ЗМІ з'ясували, що війська і нова техніка РФ прибувають туди.

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