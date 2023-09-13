Рубен Мавік подорожував з трьома колегами з неурядової організації Road to Relief в понеділок недалеко від Бахмута, коли в їх автомобіль влучив російський снаряд.

Німецький співробітник гуманітарної організації, який дивом уникнув смерті після ракетного удару Росії по його конвою на сході України, звернувся до Берліна з проханням "надіслати більше танків" до Києва.

Виступаючи зі свого лікарняного ліжка недалеко від лінії фронту в східному регіоні Донбасу, Рубен Мавік закликав уряд Німеччини "надсилати найбільше", писати The Telegraph.

"Відправте більше танків в українську армію, відправте більше припасів. Ця війна не закінчена, вона далека від завершення", - сказав він.

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Мавік подорожував з трьома колегами з неурядової організації Road to Relief в понеділок недалеко від Бахмута, коли в їх автомобіль потрапив російський снаряд, в результаті чого машина перекинулася і загорілася.

Емма Ігуаль, засновниця неурядової організації, була вбита в результаті нападу разом з Ентоні Ігнатом, канадським волонтером.

За даними неурядової організації, 20-річний Мавік і Йохан Матіас Тір, шведський гуманітарний працівник, вижили, але отримали серйозні осколкові поранення і опіки.

"Дорога допомоги" була створена в минулому році для допомоги в евакуації мирних жителів з прифронтових населених пунктів, а останнім часом розширила операції з доставки допомоги в постраждалі райони.

Мавік, фельдшер, сказав, що він працював волонтером в Україні, тому що "необхідно боротися з несправедливістю".

"Сподіваюся, я не стану [інвалідом], сподіваюся, що до мене повернеться слух", - сказав він.

Допомога Україні від Німеччини - деталі

Заклик Мавіка до Берліна посилити свою підтримку пролунав після того, як критики неодноразово звинувачували уряд Німеччини в тому, що він занадто повільно надає Києву ключове озброєння.

Під час візиту Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до української столиці цього тижня її колега Дмитро Кулеба наполягав на постачанні крилатих ракет Taurus, заявивши, що не може зрозуміти, чому "час витрачається даремно".

Внутрішні опоненти також закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца забезпечити Київ снарядами німецького виробництва, дальність дії яких перевищує 300 миль і які запускаються з винищувачів. Але німецький лідер поки утримується від цього, ясно даючи зрозуміти, що Берлін буде діяти тільки спільно з Вашингтоном в питаннях поставок зброї.

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