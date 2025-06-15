Міністр заявив, що угорський народ нібито змушений "платити за підтримку України".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про існування "плану фон дер Ляєн-Зеленського", який нібито має на меті зруйнувати економіку країн Центральної Європи і завдати чергового удару по європейській економіці в цілому. Про це пише MTI.

За словами міністра, в Європі природний газ уже коштує вдвічі-втричі дорожче, ніж, наприклад, у Сполучених Штатах, а електроенергія у чотири-п'ять разів дорожча, ніж у Китаї. Він сказав, що зниження конкурентоспроможності європейської економіки в останні роки значною мірою пов'язане з тим, що ціни на енергоносії в Європі "практично злетіли через провальну політику Брюсселя та політику санкцій".

"Протягом трьох років президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) безперервно намагається домогтися від ЄС заборони на закупівлю природного газу, нафти та ядерного палива у Росії", - сказав він.

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Міністр додав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зараз рішучіше, ніж будь-коли, підтримує Зеленського, а Брюссель так само підтримує Україну. При цьому, наголосив Сіярто, вони хочуть "змусити угорський народ заплатити ціну за подальшу підтримку України".

"План фон дер Ляєн-Зеленського створює надзвичайно серйозні виклики та небезпеки не лише для Угорщини, а й для енергопостачання Словаччини", – сказав він і наголосив, що на засідання Енергетичної ради Євросоюзу в Люксембург в понеділок Угорщина діятиме разом зі словаками проти "плану фон дер Ляєн-Зеленського".

Міністр запевнив, що вони обов'язково спробують запобігти тому, щоб угорський народ та угорські сім'ї платили за комунальні послуги більше "лише для того, щоб президентка фон дер Ляєн могла припинити постачання російської енергії з Угорщини та Європи відповідно до вимог президента Зеленського".

Говорячи про санкції проти Росії, Сіярто звинуватив Брюссель у порушенні правил та у тому, що угорський народ нібито змушений "платити за підтримку України".

"Вони не лише хочуть змусити угорський народ платити за підтримку України, вони не лише хочуть подвоїти або потроїти вартість комунальних послуг для угорських сімей та угорського народу, але й безсоромно порушують власні європейські правила, одночасно запроваджуючи низку заходів щодо верховенства права проти Угорщини в Брюсселі", - сказав угорський політик.

Відносини України і Угорщини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "відкриті та грубі погрози з боку українців". За його словами, ці слова мали шантажний характер. Також угорський прем'єр сказав, що українці нібито мають бути вдячні Угорщині. Зокрема, він згадав те, що українським біженцям дозволили виїхати через його країну.

Президент Зеленський заявляв, що Військова служба нацбезпеки Угорщини (KNBSZ) цікавилася місцем розташування систем протиповітряної оборони і військових підрозділів на території України. За словами глави держави, угорська служба також намагалася з'ясувати, як жителі Закарпаття ставитимуться до присутності угорських миротворців. Він повідомив, що запитував представників НАТО про дії Угорщини, на що йому відповіли, що з Будапештом не узгоджували нічого подібного.

Орбан емоційно відповів на це Зеленському. Він, зокрема, зазначив, нібито президент України "накинувся" на угорців, бо ті "не хочуть вмирати за Україну". "Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців ішли в Україну!" – написав Орбан.

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