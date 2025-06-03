Угорський прем'єр благає свій народ врятувати його від нечистої совісті.

В Угорщині триває "національна консультація" щодо вступу України в ЄС. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбана у Фейсбук закликав громадян голосувати проти, бо це питання "сумління".

За його словами, "брюссельські бюрократи" намагаються "втиснути" Україну у Європейський союз, "використовуючи довірливість європейських громадян".

"Для брюссельців вступ України — питання життєво важливе: політична репутаційна операція та вигідна угода посеред програної війни. Але угода здійснюється за рахунок європейських родин. Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських родин, фермерів і промисловості", – заявив Орбан.

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Угорський прем’єр переконаний, що "європейським бюрократам" байдуже, куди йдуть гроші зі спільного бюджету — на Дебрецен чи Харків, Варшаву чи Київ, Братиславу чи Львів.

"Але нам — не однаково! Через десять років я не зміг би дати собі ради з власним сумлінням — ані перед собою, ані перед своїми онуками, ані перед країною — якби вже зараз не зробив усе, щоби захистити Угорщину та Європейський Союз від брюссельської гарячкової мрії про вступ України", – написав Орбан і закликав угорців висловитися проти розширення ЄС.

Угорська "національна консультація"

Уряд Віктора Орбана періодично використовує так звані національні консультації для публічного обговорення актуальних соціально-політичних питань. За формою така консультація є поштовим опитуванням, але з правової точки зору це не є референдумом і тому не має жодної юридичної сили.

Загалом такі "консультації" Орбан використовує як інструмент політичної пропаганди і одночасно як спосіб продемонструвати народну підтримки його позицій. Через зумисно маніпулятивні формулювання запитань, а також через те, що в таких опитування беруть участь майже виключно прихильники Орбана, тоді як опозиційно налаштовані громадяни просто ігнорують їх, майже завжди результати консультацій дають абсурдні 99% відповідей "так" на все, про що запитує уряд в таких псевдо-референдумах.

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