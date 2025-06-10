За словами глави держави, Путін отримує вигоду від того, що Орбан не допомагає Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує війну РФ проти України як інструмент під час власних виборів, проте він не розуміє, до чого це може призвести. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Válasz Online.

"Він використовує Україну для власних цілей. Він не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої. Не допомагаючи нам, він робить послугу Путіну. Тому я й сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Це моя особиста думка. Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, реальність не має відрізнятися від політики, тому якщо Орбан готовий до коректних відносин, то Україна знайде для цього межі.

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"Але як він може використовувати моє обличчя для своїх виборів? Я не давав на це згоди! Я є президентом іншої країни. Неправильно використовувати мене для внутрішньої політики! Плакатів Орбана немає в інших країнах. Тому що це неетично", - наголосив президент.

Відомо, що в Угорщині розміщені плакати, на яких зображені президент Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської народної партії Манфред Вебер. На цьому плакаті написано: "Голосуйте 2025 року щодо членства України в ЄС. Не дозвольте їм вирішувати за нас!".

Політика Орбана щодо України - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програє війну проти Росії. На його думку, Москва не змогла досягти бажаного в Україні, але Київ програє війну.

Також політик наголосив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт, адже, за його словами, росіяни занадто слабкі для цього.

"Вони не можуть навіть перемогти Україну, тому вони не можуть дійсно напасти на НАТО", - вважає Орбан.

Також прем'єр-міністр Угорщини накинувся на Зеленського через фейковий референдум. Так він відреагував на заклики українського лідера не використовувати тему України у внутрішньополітичній боротьбі в Угорщині.

"Пане Президенте! Думку угорського народу вирішує не президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут і працюємо", - сказав політик.

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