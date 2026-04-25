Орбан планує чкурнути в США після відставки, щоб уникнути суду, - журналіст

В Америці у Орбана вже є родичі.

Віктор Орбан, який найближчими тижнями втратить посаду прем'єр-міністра Угорщини, заявив, що відмовляється від депутатського мандату у новому скликанні угорського парламенту.

Попри те, що партія "Фідес" програла парламентські вибори, Орбан гарантовано проходить за партійним списком, де він був на першому місці.

"Мандат, який я одержав як лідер списку, фактично є моїм парламентським мандатом від партії "Фідес", тож я вирішив його повернути. Зараз я потрібний не в парламенті, а в реорганізації національного табору", – сказав Орбан у відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці.

Тим часом угорський журналіст Сабольч Паньї пише із посиланням на власні джерела, що незабаром після складання прем'єрських повноважень Орбан планує дременути до США. Формальним приводом буде поїздка на чемпіонат світу з футболу. Але добре відомо, що в Америці вже мешкають дочка і зять Орбана, а Трамп може надати йому "притулок від судового переслідування" вдома.

Як писав УНІАН, після поразки партії "Фідес" на виборах "без 5 хвилин новий прем’єр" Угорщини Петер Мадяр оголосив масштабну перевірку активів бізнесменів, які збагатилися за роки правління Орбана, зокрема найближчого оточення експрем’єра. Частина підприємців уже адаптується до нових умов і підтримує ідею податку на багатство, тоді як інші опинилися під загрозою розслідувань щодо походження їхніх статків.

Тим часом в ЄС тішаться, що без Орбана офіційні зустрічі європейських лідерів проходять у значно приємнішій атмосфері. Польський прем'єр Дональд Туск пожартував, що атмосфера стала такою бо, "жодних росіян в кімнаті" більше нема, натякаючи на аж надто проросійську позицію Орбана.

Вас також можуть зацікавити новини: