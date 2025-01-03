Повномасштабна війна Росії проти України наближається до своєї третьої річниці, але Європа досі зберігає значні зв’язки з державою агресором в енергетичній галузі. Про це пише Foreign Policy.
Видання зазначає, що "сумнозвісні проросійські уряди" Угорщини та Словаччини є далеко не єдиними в Європі, хто досі покладається на російські енергоносії. Значні обсяги коштів Росії досі платять також Франція, Австрія та Іспанія.
Автори публікації визнають, що країни ЄС, і особливо Німеччина, справді зробили багато для скорочення своєї енергетичної залежності від Росії. Загалом імпорт російського викопного палива скоротився на 94% – з 16 мільярдів доларів на місяць до приблизно 1 мільярда доларів на місяць. Наприклад, повністю зупинився імпорт вугілля. Але країни ЄС все ще купують енергоносії в Росії і, таким чином, платять прямо у військовий бюджет Путіна.
Особливо кричущою є ситуація зі скрапленим природним газом (СПГ). У 2024 році ЄС імпортував рекордні 16,5 мільйона метричних тонн СПГ з Росії, перевищивши 15,2 мільйона 2023 року. У 2024 році його імпорт із Росії наростили Франція, Іспанія, Нідерланди та Бельгія. Станом на кінець 2024 року на Росію все ще припадало 18% усього імпорту природного газу в ЄС.
Небажання Європи відмовлятися від російського газу автори публікації пояснюють не відсутністю альтернатив (вони є), а бажанням наживатися на дешевому російському газі.
"За протестами Словаччини стоять її солідні прибутки від "перепродажу та транзиту російського газу" через Україну — близько 1,5 мільярда доларів на рік. Інтереси Угорщини також грошові: "Газпром" продає Угорщині ще більше газу, щоб трейдери в Угорщині могли отримати прибуток від перепродажу третім країнам, "а уряд збирає значну частину грошей у вигляді податків"", – пише Foreign Policy.
У нафтових санкціях проти Москви теж є свої винятки. Сира нафта з РФ продовжує надходити в Угорщину та Словаччину трубопроводами. У менших масштабах її купуюють Бельгія, Австрія та Чехія.
Крім того, нафтопродукти, отримані з російської нафти, часто потрапляють в ЄС через треті країни. За даними статистики, за 9 місяців 2024 року країни ЄС імпортували 12,3 мільйона тонн нафтопродуктів з Індії, Китаю та Туреччини. Щонайменше 4,8 мільйона тонн з них були отримані безпосередньо з російської нафти.
Нарешті, Росія все ще є домінуючим постачальником ядерного палива та технологій для більшої частини атомної енергетики Європи. Вона – один із найбільших у світі виробників урану, який контролює 44% світових потужностей зі збагачення урану. Майже 20% необробленого урану, імпортованого в Європу, походить з Росії, а ще 23% — казахського походження, де "Росатом" має значну долю. Відсутність санкцій щодо "Росатому" експерти пояснюють тим, що з одного боку ЄС є доволі залежним від російського ядерного палива, а з іншого боку ці санкції не матимуть істотного впливу на РФ, оскільки йдеться лише про 1 мільярд доларів товарообороту.
"Враховуючи гуманітарну трагедію в Україні та геополітичні наслідки війни, Європа повинна прискорити формулювання чітких вказівок і більш ранніх термінів для поступового припинення імпорту всіх видів російських енергоносіїв", – резюмує Foreign Policy.
Інші економічні новини
Як писав УНІАН, мінімальна зарплата у Польщі вшестеро перевищила українську. З 1 січня, працюючи повний день, працівник у Польщі тепер має отримувати щонайменше 4666 злотих на місяць, тобто 1120 доларів. В Україні мінімальна ставка складає 8 тисяч гривень, тобто 190 доларів.
Також ми розповідали, що експерти скептично ставляться до здатності Трампа приборкати Путіна новими санкціями. Якщо вони знову виявляться надто слабкими, агресор їх просто проігнорує.