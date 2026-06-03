Орбан особисто віддав наказ про затримання інкасаторів 'Ощадбанку' в Угорщині, - ЗМІ

Приводом для рейду стала спроба Будапешта влаштувати "силову відповідь" через зупинку нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був безпосереднім замовником скандальної спецоперації із силового затримання українських інкасаторських машин із золотом та мільярдами готівки.

Про це свідчать дані розслідування угорського видання Telex. Джерела видання у силових структурах Угорщини підтвердили, що розпорядження заблокувати український транспорт надійшло безпосередньо з Адміністрації прем'єр-міністра. Координацією процесу займався Державний секретаріат з нагляду за цивільними нацслужбами під керівництвом близького соратника Орбана – Анталя Рогана.

Приводом для атаки на інкасаторів стала спроба Будапешта влаштувати "силову відповідь" Києву через зупинку нафтопроводу "Дружба". Під час рейду сам Орбан на економічному форумі відкрито погрожував, що "силою змусить українців відновити транзит нафти".

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Кілька джерел видання повідомили, що уряд отримав інструкції щодо того, коли має відбутися рейд, на початку березня.

"На початку березня Державний секретаріат з нагляду за цивільними службами національної безпеки при Секретаріаті Кабінету міністрів Прем'єр-міністра ухвалив рішення про те, що "обшук автомобілів з готівкою має відбутися 5 березня", – йдеться у відповіді Управління із захисту Конституції на запит Telex.

Українських інкасаторів затримали, а згодом екстрено депортували з Угорщини із забороною на в'їзд. Паралельно з цим підконтрольні уряду Орбана медіа запустили масштабну дезінформаційну кампанію з використанням ботоферм та штучного інтелекту, намагаючись дискредитувати Україну.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" - головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом співробітників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

При цьому угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування справи про відмивання кримінальних грошей.

Однак угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана, і перевезенням грошей почав займатися "Ощадбанк".

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар пізніше заявляв, що конфіскація коштів "Ощадбанку" - це відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

6 травня Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів.

Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини 18 травня скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників "Ощадбанку", яких в березні незаконно затримали.

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