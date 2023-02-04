Представник Республіканської партії Вікторія Спартц від штату Індіана оголосила, що хоче залишити Конгрес США. Видання CNN повідомляє, що противниця виділення Україні військової допомоги не балотуватиметься на жодну посаду у 2024 році.
Тобто Спартц відмовляється від участі в боротьбі за місце, яке обіймає сенатор-республіканець Майк Браун. Він балотується на посаду губернатора.
"Я виграла багато важких боїв для людей та наполегливо працюватиму, щоб виграти ще кілька в наступні два роки. Однак бути мамою, яка працює, важко, і мені потрібно більше часу проводити з двома моїми старшокласницями, тому я не буду балотуватися на жодну посаду у 2024 році", - заявила Вікторія.
Рішення Спарц розчищає шлях для депутата Джима Бенкса в конкурентній боротьбі на праймеріз республіканців у Сенат в Індіані.
Чим відома Вікторія Спартц
Коли Спартц було обрано до Палати представників у 2020 році, вона стала першим членом Конгресу - уродженцем України.
23 грудня 2022-го року Спартц проголосувала проти законопроекту про видатки, яким передбачалася допомога Україні. Та документ все ж ухвалили.
У жовтні 2022-го року Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України. Свого рішення конгресвумен українського походження не пояснила.
Також вона заявляла, що США нібито сумніваються, що американська допомога доходить до ЗСУ. У Білому домі тоді відповіли: після перетину кордону зброя – власність України.