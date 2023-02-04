Конгресвумен відома своєю критикою на адресу України.

Представник Республіканської партії Вікторія Спартц від штату Індіана оголосила, що хоче залишити Конгрес США. Видання CNN повідомляє, що противниця виділення Україні військової допомоги не балотуватиметься на жодну посаду у 2024 році.

Тобто Спартц відмовляється від участі в боротьбі за місце, яке обіймає сенатор-республіканець Майк Браун. Він балотується на посаду губернатора.

"Я виграла багато важких боїв для людей та наполегливо працюватиму, щоб виграти ще кілька в наступні два роки. Однак бути мамою, яка працює, важко, і мені потрібно більше часу проводити з двома моїми старшокласницями, тому я не буду балотуватися на жодну посаду у 2024 році", - заявила Вікторія.

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Рішення Спарц розчищає шлях для депутата Джима Бенкса в конкурентній боротьбі на праймеріз республіканців у Сенат в Індіані.

Чим відома Вікторія Спартц

Коли Спартц було обрано до Палати представників у 2020 році, вона стала першим членом Конгресу - уродженцем України.

23 грудня 2022-го року Спартц проголосувала проти законопроекту про видатки, яким передбачалася допомога Україні. Та документ все ж ухвалили.

У жовтні 2022-го року Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України. Свого рішення конгресвумен українського походження не пояснила.

Також вона заявляла, що США нібито сумніваються, що американська допомога доходить до ЗСУ. У Білому домі тоді відповіли: після перетину кордону зброя – власність України.

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