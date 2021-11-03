Новообрана депутатка нью-йоркської міськради народилася у Чернівцях.

Уродженка Чернівців Інна Вернікова здобула перемогу на виборах до муніципальної ради Нью-Йорка, які відбулися вчора, 2 листопада.

Як повідомив кореспонденту УНІАН однокласник Вернікової, голова правління Єврейської громади Чернівецької області Леонід Мільман, 37-річна екс-чернівчанка балотувалась у депутати міськради Нью-Йорка від Республіканської партії на виборчому окрузі №48.

"Сьогодні на виборах у Нью-Йорку заслужено перемогла Інна Вернікова. Вона народилась і багато років прожила у Чернівцях. Щирі вітання, однокласнице!", – написав Мільман на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що Вернікова народилась у Чернівцях та навчалась у місцевій школі №41. Коли дівчинці виповнилося 12 років, вона разом зі своєю родиною переїхала на постійне проживання до США.

Вернікова працює адвокатом та володіє власною фірмою, яка займається цивільними й міграційними судовими справами. Вищу освіту колишня чернівчанка здобула у Флориді.

Нагадаємо, на початку листопада минулого року стало відомо, що народжена в Чернігівській області, а нині – американка, Вікторія Спартц потрапила в Палату представників США від 5-го округу штату Індіана.

Довідка УНІАН. Муніципальна рада Нью-Йорка (New York City Council) – це законодавчий орган влади Нью-Йорка, до складу якого входять по одному члену із 51-го муніципального округу.

Автор: Микола Кобилюк